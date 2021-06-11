Metinvest Ilyich Steel tesisinde yeni soğuk haddeleme kompleksi inşa edecek

Cuma, 11 Haziran 2021 16:33:31 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli Metinvest, Mariupol’da bulunan tesisinde yeni bir soğuk haddeleme ve kaplamalı çelik kompleksi inşa etmeyi planladığını açıkladı. Şirket, proje için İtalyan çelik ekipmanı tedarikçisi Danieli Group ile bir anlaşma imzaladı.

Şirketin açıklamasına göre, Metinvest, Ilyich Steel tesisinde birinci aşamada yıllık 400.000 mt’un üzerinde kapasiteye sahip soğuk haddeleme hattı, 600.000 mt’un üzerinde kapasiteye sahip galvanizli sac ve 140.000 mt’un üzerinde kapasiteye sahip kaplamalı sac hattını içerecek olan yeni bir kompleks inşa etmeyi planlıyor. 2025 yılında tamamlanacak olan projenin birinci aşaması 800 milyon $’ın üzerinde yatırım gerektiriyor, toplam yatırımın ise 1 milyar $’ı aşacağı tahmin ediliyor. Projenin ikinci aşamasında yeni bir tavlama hattı, bir temperleme ile kesme hattı ve yeni kaplama hatları inşa edilecek. İkinci aşama tamamlandığında tesisin soğuk haddeleme kapasitesi yılda 1,6 milyon mt’u aşacak.

Metinvest’in CEO’su Yuriy Ryzhenkov, “Soğuk haddeleme tesisi, önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleştirilecek en büyük inşaat projemiz ve Ilyich Steel’in haddelenmiş ürün yenileme programının devamı niteliğinde. Yenilenen kesintisiz döküm ünitesi, yeniden yapılandırılan sıcak şerit tesisi Mill 1700 ve yeni soğuk haddeleme tesisiyle Metinvest, yarı mamulden kaplamalı ürünlere kadar tüm üretim aşamalarında birinci sınıf kaliteye ulaşabilecek,” dedi.

Ürünler özellikle, yerel yüksek kaliteli sacın düşük kaliteli ithal sacın yerini alması için Ukrayna pazarına yönelik üretilecek. Haddelenmiş ürünler ayrıca BDT ülkelerine ve Avrupa’ya ihraç edilecek.