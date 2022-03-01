Metinvest fors majör ilan etti

Salı, 01 Mart 2022 16:19:21 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli Metinvest, Ukrayna hükümetinin 24 Şubat tarihinde açıkladığı sıkıyönetim çerçevesinde müşterilerine yapacağı sevkiyatlar için fors majör ilan etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Ukrayna’da devam eden çatışmalar, deniz limanlarının askeri abluka altına alınması ve kara yolu altyapılarının zarar görmesi veya tehdit altında olması sözleşmelerimizi yerine getirmemizi engelleyebilir,” ifadelerine yer verildi.

Şirket ayrıca Ukrayna Merkez Bankası’nın yurt dışına yapılan ödemelerde moratoryum uyguladığını bunun da Ukrayna dışından ödeme almak ya da Ukrayna dışına ödeme yapmayı zorlaştırdığını belirtti.