﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Metinvest fors majör ilan etti

Salı, 01 Mart 2022 16:19:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli Metinvest, Ukrayna hükümetinin 24 Şubat tarihinde açıkladığı sıkıyönetim çerçevesinde müşterilerine yapacağı sevkiyatlar için fors majör ilan etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Ukrayna’da devam eden çatışmalar, deniz limanlarının askeri abluka altına alınması ve kara yolu altyapılarının zarar görmesi veya tehdit altında olması sözleşmelerimizi yerine getirmemizi engelleyebilir,” ifadelerine yer verildi.

Şirket ayrıca Ukrayna Merkez Bankası’nın yurt dışına yapılan ödemelerde moratoryum uyguladığını bunun da Ukrayna dışından ödeme almak ya da Ukrayna dışına ödeme yapmayı zorlaştırdığını belirtti.


Etiketler: Ukrayna  Metinvest  BDT  çelik üretimi  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

25 Şub

Ukraynalı Metinvest Mariupol’de üretimine ara veriyor

Son Tarihli İlgili Haberler

18 Şub

Metinvest tesislerini yenilemek için 1,2 milyar $’ın üzerinde yatırım yapmayı planlıyor

Son Tarihli İlgili Haberler

17 Şub

Türkiye-Ukrayna serbest ticaret anlaşmasında çelik ürünlerini etkileyecek detaylar belli olmaya başladı

Son Tarihli İlgili Haberler

14 Şub

Metinvest Ukrayna’da galvanizli çelik satışlarını artıracak

Son Tarihli İlgili Haberler

02 Şub

Metinvest’in pik demir üretimi Ilyich Steel tesisinde artan üretimle 2021’de %14,5 arttı