Metalloinvest’in demir cevheri üretimi Ocak-Eylül döneminde artış gösterdi

Pazartesi, 02 Kasım 2020 16:35:47 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, Metalloinvest’in demir cevheri üretimi yıllık %1 artışla 30,36 milyon mt olurken, pelet üretimi yıllık %2,2 düşüşle 20,76 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin demir cevheri üretimindeki artış, daha kaliteli cevherin işlenmesi ve konsantre üretiminde kullanılan demir cevherinin azalmasından kaynaklanırken, pelet üretimindeki düşüşün nedeni MGOK’da bulunan 3 No’lu pelet tesisinin yeniden yapılandırılması oldu. Öte yandan, şirketin ham çelik üretimi yıllık %3,1 artışla 3,74 milyon mt oldu.

Yılın ilk dokuz ayında şirketin demir cevheri sevkiyat hacmi yıllık %11,7 artışla 5,77 milyon mt olurken, pelet sevkiyatı yıllık %7,8 artışla 11,62 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte Metalloinvest’in demir cevheri üretimi ekipman onarımları nedeniyle yıllık %2,2 düşüşle 10,18 milyon mt olurken, şirketin pelet üretimi söz konusu çeyrekte yıllık %7,6 düşüşle 6,61 milyon mt seviyesinde yer aldı.