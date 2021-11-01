Metalloinvest’in demir cevheri üretimi Ocak-Eylül döneminde %1,1 arttı

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.
Söz konusu dönemde, Metalloinvest’in demir cevheri üretimi yıllık %1,1 artışla 30,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Üretimdeki artış, ekipman verimliliğinin iyileştirilmesinden kaynaklandı. Söz konusu dönemde şirketin pelet üretimi bakım çalışmalarının optimizasyonu sayesinde yıllık %3 artışla 21,39 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Öte yandan, yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşüşle 3,64 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri sevkiyat hacmi yıllık %3,9 düşüşle 5,54 milyon mt olurken, pelet sevkiyatı yıllık %1,7 düşüşle 11,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.