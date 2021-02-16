Metalloinvest yeni stratejisinde marjları artırmaya ve verimliliğe odaklandı

Salı, 16 Şubat 2021 16:50:16 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen çelik üreticisi Metalloinvest, 2032 yılına kadar gerçekleştirmek üzere Kalite Değişikliği Stratejisi oluşturdu. Strateji kalite, çevre, ortaklık ve gelişime odaklanıyor.

Şirketin stratejik öncelikleri, satış marjlarını, operasyonel ile yönetimsel verimliliği ve sürdürülebilir gelişimi artırmak. Strateji iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada hedef, üretim kabiliyetlerinin maksimum pazar gereksinimlerine uygunluğunu sağlayarak kârı yüksek pazarlarda marjları artırmak ve sürdürülebilir satışı sağlamak. Şirket, demir cevheri kalitesini en iyi uluslararası standartlar seviyesine getirmeyi, pelet, sıcak briketlenmiş demir ve doğrudan indirgenmiş demir üretimini artırmayı ve çelik ürünlere yönelik pazarlarda varlığını genişletmeyi planlıyor.

Stratejinin ikinci aşamasında şirket, yeşil teknolojileri kullanarak yüksek kaliteli demir cevheri ve çelik ürünleri üretiminde lider konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Pelet üretim aşamasını atlayarak konsantreden sıcak briketlenmiş demir/doğrudan indirgenmiş demir üretimi, yeşil yüksek kaliteli sıcak briketlenmiş demir/doğrudan indirgenmiş demir üreticileriyle stratejik iş birlikleri kurma olasılıkları dahil olmak üzere madencilik ve metalürjik üretimde hidrojen kullanımına yönelik en uygun çözümleri bulmak için büyük ölçekli araştırma çalışmaları yapılacak.

Metalloinvest, yaklaşık 450 milyon $ olarak kaydedilen 2019-2020 seviyesine kıyasla, 2020-2021 döneminde sermaye harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. 2021 yılında sermaye harcamasının 560 milyon $’ın üzerinde olacağı tahmin ediliyor ve geliştirme projeleri sermaye harcamalarının %70’ini oluşturuyor.

Şirket ayrıca 22,3 milyar RUB yatırımla Çevre Programını ve 23,5 milyar RUB yatırımla enerji verimliliği programını uygulamaya devam ediyor.