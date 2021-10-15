Metalloinvest, OEMK’da ikinci bilye haddeleme tesisini kuracak

Cuma, 15 Ekim 2021 12:26:02 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest, bağlı kuruluşu Alexey Ugarov OEMK’da ikinci bilye haddeleme tesisini kuracağını açıkladı.

Yeni bilye haddeleme tesisinin 20, 40 ve 60 mm çapında yıllık yaklaşık 73.000 mt haddelenmiş çelik öğütücü bilye üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

1,7 milyar RUB yatırıma sahip olacak proje 126 kişilik yeni istihdam yaratacak. Tesisin 2023 yılının Kasım ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

OEMK Genel Müdürü Alexey Kushnarev, “İkinci tesisin devreye alınması, ürün yelpazemizi genişletmemizi ve şirketin madencilik segmenti işletmelerinden gelen talebi tam olarak karşılamamızı sağlayacak. Ayrıca ihracat pazarlarındaki müşterilere de öğütücü bilye tedarik etmeyi planlıyoruz,” dedi.

Açıklamaya göre, yeni tesis, OEMK’nın mevcut kapasitesine eklenecek. 2020 yılında devreye alınan birinci tesisin kapasitesinin yılsonuna kadar yaklaşık 46.000 mt’a çıkarılması planlanıyor.