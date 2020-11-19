﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Metalloinvest, Lebedinsky GOK’da HBI üretimini artıracak

Perşembe, 19 Kasım 2020 15:07:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli küresel cevher ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest, bağlı kuruluşu Lebedinsky GOK’taki HBI-1 tesisinde yenileme çalışmalarını başlattığını açıkladı. Projenin 2023 yılı başında tamamlanması planlanırken, ekipman kapasitesinin de %10 artması ve ardından metalleşme ve karbon içeriğinin artmasıyla ürünlerin metalürjik değerlerinin de iyileşmesi bekleniyor. Lebedinsky GOK Genel Müdürü Oleg Mikhailov, “Tesisin yenilenmesi, şirketin sektördeki lider konumunu güçlendirmesini sağlayacak stratejik çözümlerin başlıca örneklerinden,” şeklinde konuştu. Yeni ekipman Tenova HYL tarafından tedarik edilecek.

2001 yılında devreye alınan HBI-1 tesisinin yıllık üretim kapasitesi 1 milyon mt’un üzerinde yer alıyor.
 


Etiketler: hammaddeler  BDT  Rusya  çelik üretimi  Metalloinvest  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

19  Kas

Rusya merkezli ChelPipe Group’un boru sevkiyatı Ocak-Eylül döneminde %34 düştü
18  Kas

Ukrayna’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %5,5 düştü
13  Kas

Küresel pik demir tedarikçileri iyimser, görünüm temkinli
02  Kas

Metalloinvest’in demir cevheri üretimi Ocak-Eylül döneminde artış gösterdi
23  Eki

Ukrayna merkezli ZZF’nin ferroalyaj üretimi Ocak-Eylül döneminde %23 düştü