Metalloinvest, Lebedinsky GOK’da HBI üretimini artıracak

Rusya merkezli küresel cevher ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest, bağlı kuruluşu Lebedinsky GOK’taki HBI-1 tesisinde yenileme çalışmalarını başlattığını açıkladı. Projenin 2023 yılı başında tamamlanması planlanırken, ekipman kapasitesinin de %10 artması ve ardından metalleşme ve karbon içeriğinin artmasıyla ürünlerin metalürjik değerlerinin de iyileşmesi bekleniyor. Lebedinsky GOK Genel Müdürü Oleg Mikhailov, “Tesisin yenilenmesi, şirketin sektördeki lider konumunu güçlendirmesini sağlayacak stratejik çözümlerin başlıca örneklerinden,” şeklinde konuştu. Yeni ekipman Tenova HYL tarafından tedarik edilecek.
2001 yılında devreye alınan HBI-1 tesisinin yıllık üretim kapasitesi 1 milyon mt’un üzerinde yer alıyor.