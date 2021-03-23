Metalloinvest: Küresel yeşil çelik sektörü, Rusya’da yeni sıcak briketlenmiş demir tesisinin inşasıyla daha da ilerleyecek

Salı, 23 Mart 2021 15:54:17 (GMT+3) | İstanbul

Global Iron Ore 2021 uluslararası konferansındaki sunumu sırasında, Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest’in Strateji ve Satın Alma Direktörü Yuri Gavrilov, 2030 yılına kadar elektrik ark ocağında üretilen çeliğin toplam çelik üretimi içindeki payının %21’den %37’ye çıkmasının beklendiğini belirtti. Bu tür değişiklikler, yüksek kaliteli silisli çelik talebinin artması, hurda kalitesinin düşmesi ve çevre gereksinimlerinden kaynaklanacak. Yuri Gavrilov, “2024 yılına kadar, Kursk bölgesinde, Metalloinvest ile yakın teknolojik iş birliği içinde faaliyet gösterecek olan dünyanın en büyük sıcak briketlenmiş demir tesislerinden biri inşa edilecek,” dedi. Yıllık kapasitesi 2 milyon mt’un üzerinde olacak olan yeni tesis, küresel sektörün daha ekolojik teknolojilere geçmesini sağlayacak karbon içermeyen metalürji prensiplerine göre tasarlandı. Andrey Varichev Mikhailovsky GOK, yeni tesise yüksek kaliteli demir cevheri tedarik edecek. Ayrıca, bağımsız olarak veya ilgili ortaklarla iş birliği yapılarak bir çelik eritme tesisinin inşa edilmesine yönelik beklentiler var, bu da doğrudan indirgenmiş demirin yeni bir elektrik ark ocağına tedarik edilmesini sağlayacak. Sonuç olarak, tüm potansiyel çevresel gereklilikler doğrultusunda tam döngü kontrolünün sağlanması ve ürünlerin nakliye maliyetlerinin düşmesiyle sürdürülebilir bir yüksek kaliteli çelik üretimi başlatılabilir.

Metalloinvest’in, pelet ve sıcak briketlenmiş demir olmak üzere yüksek marjlı mamul üretimindeki büyümeye odaklanarak konsantre kalitesini iyileştirmeye devam ettiği söyleniyor. Şirket, birinci kalite pelet, sıcak briketlenmiş demir ve doğrudan indirgenmiş demirin yeşil metalürjinin geleceği olduğuna inanıyor.

Şu anda şirket, Andrey Varichev Mikhailovsky GOK’ta demir cevheri ürünlerinin kalitesini iyileştirmeyi ve özellikle üretim hacimlerini artırmayı amaçlayan bir program yürütmeye devam ediyor. 2020 yılında Metalloinvest yeni bir ticari ürün olan birinci kalite demir cevheri pelet üretimine başladı. Mikhailovsky GOK’un pelet üretimi için yıllık 17 milyon mt’a kadar yüksek kaliteli konsantre üretecek olan konsantre zenginleştirme tesisinin inşası 2022 yılında tamamlanacak.