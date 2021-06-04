Metalloinvest, Belgorod bölgesinde yeşil metalürjinin gelişimi için yatırım yapacak

Cuma, 04 Haziran 2021 11:39:36 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest, Belgorod bölgesinin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak için yeşil metalürji projelerine yatırım çekmek üzere bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmanın bir parçası olarak şirket, 2021-2026 yıllarında Lebedinsky GOK ve Alexey Ugarov OEMK’nın geliştirilmesine 160 milyar RUB’un (2,18 milyar $) üzerinde yatırım yapacağını açıkladı.

Yatırım, şirketin yüksek kaliteli demir cevheri ve çeliğe yönelik yerel ve yurt dışından gelen talebi karşılamasını sağlarken, aynı zamanda karbon salımını da azaltacak ve 1.000’den fazla kişiye istihdam yaratacak.

Anlaşmaya göre Metalloinvest, yüksek kaliteli demir cevheri konsantresi üretimini artırmak için Lebedinsky GOK’taki zenginleştirme tesisinin teknoloji biriminin inşası, birinci kalite pelet üretimi için Lebedinsky GOK’ta 5 No’lu yüksek fırının inşası, Lebedinsky GOK’un madencilik nakliye birimini yenileme çalışmalarının bir parçası olarak yeni ekipman alımları, üretim maliyetleri ile çevresel etkinin azaltılmasını sağlamak ve çelik kalitesini iyileştirmek için Alexey Ugarov’daki 3 No’lu doğrudan indirgenmiş demir tesisinin kapsamlı yenileme çalışmaları, 5 No’lu elektrik ark ocağının ve 4 No’u entegre çelik işleme biriminin inşası dahil olmak üzere Belgorod bölgesindeki işletmelerinde altı projeye yatırım yapacak.

Belgorod bölgesi hükümeti, Metalloinvest’in enerji, ulaşım, mühendislik ve sosyal altyapı tesislerinin inşası ve yenileme çalışmaları için finansman yaratma çabalarını desteklemek de dahil olmak üzere şirketin yatırım projelerine yardımcı olacak.