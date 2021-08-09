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Metalloinvest, Alexey Ugarov OEMK’daki pelet tesisini yeniden inşa edecek

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 11:17:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest, bağlı kuruluşu Alexey Ugarov OEMK’da bulunan pelet tesisini yeniden inşa edeceğini açıkladı. Şirket, pelet tesisinin yeniden inşasına 2 milyar RUB (27,22 milyon) yatırım yapacak. Tesisin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde devreye alınması bekleniyor.

Alexey Ugarov OEMK’nın Direktörü Alexey Kushnarev, “Altıncı peletleme hattının inşası, pelet tesisinin kapasitesini saatte 493 mt’dan 550 mt’a çıkaracak. Sonuç olarak, kendi hammaddelerimizin kullanımının artmasıyla işletmenin maliyetlerini azaltabileceğiz,” dedi.

Şirketin açıklamasına göre, tesisin yeniden inşası doğal gaz tüketimini azaltacak.


Etiketler: Metalloinvest  BDT  Rusya  yatırım  pelet  |  benzer haberler »


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