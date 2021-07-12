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Mescier Bartın’dan Avrupa ülkelerine kütük ihraç etmeye başladı

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 14:20:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre, Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mescier Demir Çelik, Avrupa ülkelerine kütük ihracatı yapmaya başladı. Şirket ilk 9.500 mt kütük sevkiyatını Bartın Limanı’ndan gerçekleştirdi.

Mescier’in 100 milyon $ yatırımla kurulan ve 2020 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçen çelik tesisi yıllık 900.000 mt kütük üretim kapasitesine sahip.     

Şirket yetkilisi Kadir Yıldırım, “Bir seneden beri ürettiğimiz kütüklerin büyük bölümünü kendi haddehanelerimizde hammadde olarak kullanıyoruz, bir kısmını da yurt içindeki müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz,” dedi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz yıllarda kütük ithal eden şirket, yatırımlarla uluslararası kalite standartlarına uygun kütük üretmeye başlayarak kütük ihracatı yapmaya başladı. Şirket yıllık 600.000 mt toplam demir çelik ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyor.


Etiketler: Avrupa  yarı ürünler  kütük  Türkiye  |  benzer haberler »


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