Meksika’nın pelet üretimi Ekim ayında %6,2 azaldı

Perşembe, 15 Aralık 2022 10:03:43 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede pelet üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %6,2 düşüşle 576.800 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda kok üretimi yıllık %1,1 düşüşle 35.300 mt, koklaşmayan kömür üretimi yıllık %0,6 düşüşle 371.100 mt ve mangan üretimi yıllık %5,3 düşüşle 19.600 mt seviyelerinde yer aldı.

Pelet üretiminin değeri geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla nominal olarak %6,2 düşüşle 896,3 milyon MXN (44,4 milyon $) oldu.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, metrik ton başına ortalama pelet, kok, ve mangan fiyatları sırasıyla yıllık %2,3, %4,2 ve %21,1 düşüşle 77$/mt, 274,1$/mt ve 191,8$/mt seviyelerinde yer aldı. Metrik ton başına ortalama koklaşmayan kömür fiyatı ise yıllık %0,1 artışla 30,1$/mt seviyesinde kaydedildi.