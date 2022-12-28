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Meksika’nın Kasım ayı sıcak ve soğuk rulo sac üretimi, tüketimi, ihracatı

Çarşamba, 28 Aralık 2022 09:22:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, sıcak rulo sac üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %39,7 artışla 3,69 milyon mt seviyesinde yer alarak en önemli ikinci nihai mamul oldu.

Söz konusu dönemde tüketimi yıllık %7 artışla 4,31 milyon mt seviyesine çıkaran sıcak rulo sac tüketimde birinci sıraya yerleşti.

İthalatı yıllık %34,9 düşüşle 1,05 milyon mt seviyesine gerileyen sıcak rulo sac, ithalatta en önemli ürünler listesinde birinci sırada yer aldı.

Aynı dönemde sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde kaydedilen 220.000 mt’a kıyasla %93,3 artışla 425.000 mt’a yükselerek ihracatta en önemli ürünler listesinde dördüncü sırada kaydedildi.

Öte yandan ülkenin soğuk rulo sac üretimi Ocak-Kasım döneminde yıllık %7,2 artışla 3,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve en önemli üçüncü nihai mamul olarak kayıtlara geçti. Görünür soğuk rulo sac tüketimi geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 4,10 milyon mt’a kıyasla %5,6 düşüşle 3,87 milyon mt seviyesine inerek tüketim anlamında en önemli ikinci nihai mamul oldu.

İthalatı yıllık %19,2 düşüşle 1,11 milyon mt olan soğuk rulo sac ithalatta en önemli ürünler listesinde üçüncü sıraya yerleşirken, ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde kaydedilen 119.000 mt’a kıyasla %143,1 artışla 290.000 mt seviyesinde yer alarak ihracatta en önemli ürünler listesinde yedinci sırada yer aldı.


Etiketler: sıcak rulo sac soğuk rulo sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Tüketim Üretim İth/ihr İstatistikleri 

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