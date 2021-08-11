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Meksikalı Minera Autlan borcunu ödeyebilmek için 80 milyon $ kredi alacak

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 14:28:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı manganez ve ferroalyaj üreticisi Minera Autlan, borçlarını ödeyebilmek amacıyla kredi anlaşması yaptığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmaya göre şirket, altı yıl vadeyle 80 milyon $ kredi alacak.

Minera Autlan, süreç boyunca J.P. Morgan ile çalışacaklarını, farklı ülkelerden 10’dan fazla finansal kurumun söz konusu krediyi sağlayacağını bildirdi.

“Cazip maliyet ve finansman koşulları” ile borcunu 4,6 yıl uzatacağını söyleyen şirket tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu işlem, Autlan’ın uzun vadeli sermaye yapısını güçlendirmeyi sürdüreceği stratejik planının bir parçası,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: Kuzey Amerika  çelik üretimi  Minera Autlán   Meksika  |  benzer haberler »


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