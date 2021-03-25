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Meksika, Rusya ve Ukrayna’dan ithal sıcak saca uyguladığı telafi edici vergiyi uzattı

Perşembe, 25 Mart 2021 14:44:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Meksika’nın resmi gazetesi Diario Oficial Federal’e göre, ülke, Rusya ve Ukrayna’dan ithal sıcak saca uygulanan telafi edici verginin süresini 29 Mart 2020 tarihinden itibaren geriye dönük olmak üzere beş yıl daha uzatacak.

İnceleme, Ternium Mexico ve AHMSA’nın 19-20 Ocak 2020 tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatılmıştı ve 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 arasındaki dönemi kapsıyordu.     

Mevcut telafi edici vergi oranları Rusya için %21 ve Ukrayna için %25 seviyelerinde yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.99, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.38.01, 7208.39.01, 7225.30.04, 7225.30.05, 7225.40.03 ve 7225.40.04 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: kota ve vergiler  yassı ürünler  Meksika  Kuzey Amerika  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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