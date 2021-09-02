Meksika, Almanya, İspanya ve İngiltere’den ithal I ile H-profile yönelik antidamping soruşturması başlattı

Perşembe, 02 Eylül 2021 10:43:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika Ekonomi Bakanlığı, yerel üretici Gerdau Corsa’nın başvurusu üzerine, Almanya, İspanya ve İngiltere’den ithal I ile H-profile yönelik antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Gerdau Corsa, söz konusu ülkelerden ithal edilen profillerin, yerli üretime zarar verdiğini öne sürdü.

Bakanlık, antidamping soruşturmasının, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsadığını ve ithalatın, yerli üretime zarar verdiği öne sürülen 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemin de inceleneceğini söyledi.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde, 7216.32.99 ve 7216.33.01 kodları altında kayıtlı bulunuyor.