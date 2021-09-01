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Meksika, ABD’den ithal karbon çeliğinden kaynaklı boruya uyguladığı telafi edici vergiyi uzattı

Çarşamba, 01 Eylül 2021 11:31:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Meksika’nın resmi gazetesi Diario Oficial Federal’e göre, ülke, ABD’den ithal karbon çeliğinden kaynaklı boruya uygulanan telafi edici verginin süresini 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren beş yıl daha uzatacak.

İnceleme, Tubacero’nun 27 Mart 2020 tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatılmıştı ve 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 arasındaki dönemi kapsıyordu.     

Mevcut telafi edici vergi oranları Berg Europipe Golding Corporation için %4,04 ve diğer ABD’li ihracatçılar için %25,43 seviyelerinde yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7305.11.01 ve 7305.12.01 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: borular  kota ve vergiler  Meksika  boru  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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