Megasa Portekiz’deki tesislerinde faaliyetlerine yeniden başladı, İspanya’daki Narón tesisi Cuma günü yeniden devreye alınacak

Salı, 29 Mart 2022 12:23:23 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, İspanya merkezli Megasa yüksek enerji maliyetleri ve nakliyecilerin yürüttüğü grev nedeniyle yaklaşık bir ay süren duraklamanın ardından bu Cuma İspanya’da bulunan Narón tesisindeki eritme fırınında faaliyete yeniden başlayacak.

Şirket ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yol açtığı enerji krizi ve elektrik ile doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle bu ayın başında askıya alınan Portekiz’deki SN Seixal ve SN Maia tesislerinde de faaliyetlerine yeniden başladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Megasa Seixal tesisinde yıllık bakım çalışması yürütüyor.