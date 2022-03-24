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Megasa enerji krizi nedeniyle askıya aldığı Seixal tesisinde bakım çalışması yapıyor

Perşembe, 24 Mart 2022 16:01:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya merkezli Megasa Portekiz’de bulunan bağlı kuruluşu SN Seixal’da yıllık bakım çalışmalarına başladığını açıkladı.

Megasa Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yol açtığı enerji krizi ve elektrik ile doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle bu ayın başında Portekiz’de bulunan tesisleri SN Seixal ve SN Maia’daki operasyonları durdurmuştu.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre şirketin yeterli kütük stoku bulunduğu için tesislerdeki haddeleme hatları faaliyet göstermeye devam ediyor.

Şirket Portekiz hükümetinden enerji tedariki için önlemler almasını istedi. Megasa ulusal ve Avrupalı ​​kurumların yanı sıra önlemlerin desteğiyle yıllık 1 milyar €’luk ihracat faaliyetlerine devam edebileceğini belirtti.


Etiketler: Portekiz  Avrupa Birliği  çelik üretimi 

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