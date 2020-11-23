Mechel’in üretim ve satışları ticari faaliyetlerin canlanmasıyla Ocak-Eylül döneminde toparlandı

Pazartesi, 23 Kasım 2020 13:49:55 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı. Şirket, üçüncü çeyrekte Rusya ve yurt dışında ticari faaliyetlerin canlanarak talep ve çelik satışları üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirtti.

Üçüncü çeyrekte Mechel, ikinci çeyreğe kıyasla %8 düşüşle 852.000 mt ham çelik üretti. Şirketin pik demir üretimi, Chelyabinsk metalürji tesisindeki ekipman yenileme çalışmaları nedeniyle çeyreklik bazda %5 düşerek 862.000 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, şirketin kömür üretimi çeyreklik bazda %7 düşüşle 4,27 milyon mt oldu. Ocak-Eylül döneminde Mechel, 2019 yılının aynı dönemine göre %3 düşüşle 2.65 milyon mt ham çelik üretti. Pik demir üretimi ise aynı dönemde %5 artarak 2,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mechel’in kömür üretimi yıllık bazda %29 artışla 13,13 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları, yerel pazara yapılan sevkiyatlardaki düşüş ve hacimlerini daha kârlı Asya pazarlarına yönlendirmesi nedeniyle çeyreklik bazda %12 düşüşle 1,43 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %10 düşüşle 1,04 milyon mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık bazda %5 artışla 4,49 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %7 artarak 3,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Üreticinin termal kömür satışları üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %2 artarak 1 milyon mt oldu. İlk dokuz ayda Mechel’in termal kömür satışları yıllık %16 artarak 2,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları yazın Korshunov madencilik tesisinde artan üretim nedeniyle çeyreklik bazda %29 artışla 606.000 mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında şirketin konsantre demir cevheri sevkiyatları yıllık bazda %14 düşerek 1,65 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin kok üretimi üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %6 artışla 643.000 mt seviyesinde yer aldı. Artan metalürjik kok ihracatı, genel metalürjik kok satışları üzerinde olumlu bir etki yarattı. Ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa’ya yapılacak olan birçok kok sevkiyatı Ust-Luga limanında bekliyor. Bu da, dördüncü çeyreğin satış dinamiklerini iyileştirecek. Öte yandan, şirketin ferrosilikon satışları Bratsk ferroalyaj tesisinde devam eden ekipman onarım çalışmaları nedeniyle çeyreklik bazda %13 geriledi ve 16.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Eylül döneminde, şirketin toplam uzun mamul satışı %3’lük bir artış kaydederek 1,94 milyon mt ve yassı mamul satışları yıllık %1 artarak 342.000 mt olurken, üçüncü çeyrekte kaydedilen hacimler bir önceki çeyreğe kıyasla değişim göstermedi.