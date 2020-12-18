﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Mechel’in antrasit üretimi Ocak-Kasım döneminde neredeyse ikiye katlandı

Cuma, 18 Aralık 2020 16:39:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticilerinden biri olan Mechel, bu yılın ilk 11 ayında antrasit üretim ve satışlarında önemli bir artış elde etmeyi başardı.

Buna göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde şirketin antrasit üretimi yıllık %83 artışla 1,8 milyon mt’a ulaştı. Kömür, Mechel’e bağlı Southern Kuzbass Coal’un yıkama tesislerinde işlendikten sonra, demir ve demir dışı sektörlerde yüksek karbonlu yakıt olarak ve kireçtaşı ile sodyum karbonat üretiminde kullanılıyor. Söz konusu dönemde, Southern Kuzbass Coal, özellikle Avrupa (Almanya, Belçika, Lüksemburg, Fransa, Türkiye) ve Asya ile Pasifik Bölgesi’ne (Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam) olmak üzere 1,7 milyon mt’un üzerinde antrasit sevkiyatı yaptı.

Mechel Maden Yönetimi CEO’su Igor Khafizov, “Rusya, küresel antrasit pazarında lider ve Southern Kuzbass Coal Company, başlıca antrasit üreticisi olarak bu liderliğin sürdürülmesine büyük katkı sağlıyor. Batı ve doğudaki ihracat pazarlarındaki antrasit talebi istikrarlı bir şekilde artıyor,” dedi.


Etiketler: Rusya  BDT  üretim  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

09  Ara

Ukrayna merkezli KZhRK’nin demir cevheri üretimi Ocak-Kasım döneminde %14,4 düştü
01  Ara

Ukrayna merkezli NZF’nin ferroalyaj üretimi Ocak-Ekim döneminde %31 düştü
26  Kas

Severstal Cezayir merkezli boru üreticisine yeniden çelik sevkiyatı yapmaya başladı
26  Kas

OEMK pelet tesisinin bakımını tamamladı
24  Kas

Ukraynalı Northern GOK’un pelet üretimi Ocak-Ekim döneminde %36 düştü