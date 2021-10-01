Mechel Service Amur gaz işleme tesisinin inşası için I-profil tedarik etti

Cuma, 01 Ekim 2021 12:04:26 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik ve madencilik devi Mechel, ticaret birimi Mechel-Service’in Rusya merkezli doğal gaz tekeli Gazprom’un Amur gaz işleme tesisine metal yapıların üretiminde kullanılmak üzere 12.000 mt’dan fazla I-profil tedarik etti.

Profiller, Mechel’in bağlı kuruluşu Chelyabinsk Metallurgical Plant tarafından üretildi. Şirketin açıklamasına göre, I-profillerin üretimi için karbon veya düşük alaşımlı çelik kaliteleri kullanılıyor.

Tesisin inşası için gerçekleştirilen sevkiyatlar, bir yıl önce Mechel-Service’in Kurgan, Orsk ve Zlatoust’taki çelik yapı üretim tesislerine haddelenmiş ürünler tedarik etmesiyle başladı.

Tesisin 2025 yılında tam kapasiteye ulaşması planlanıyor.