Mechel Güney Koreli STX Corporation ile kömür tedariki anlaşmasını uzattı

Salı, 20 Ekim 2020 17:42:34 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik gruplarından Mechel, Güney Kore’nin başlıca ticaret şirketlerinden STX Corporation ile olan bir yıllık kömür tedariki sözleşmesini uzattı.

Sözleşmeye göre Mechel, STX Corporation’a, Yakutugol Holding Company ve Southern Kuzbass Coal Company tarafından üretilen koklaşabilir taş kömürü dahil olmak üzere 1 milyon mt’a kadar ürün tedarik edecek. Bunun karşılığındaysa, STX Corporation Asya Pasifik bölgesine kömür tedariki için sermaye sağlayacak. Sözleşmeye göre fiyat, piyasanın durumuna bağlı olacak.

Geçen yıl boyunca, Mechel STX Corporation’a 800.000 mt kömür sevk etti.

Kömür piyasası, bu yılın zorlu geçen ilk yarsının ardından iyileşmeye başladı. Bu konuda 2021 yılının önemli bir etkisinin olması bekleniyor. Mechel CEO’su Oleg Korzhov, “Şu anki durum satış politikasında esneklik ve her iki ortak için de kabul edilebilir şartlar gerektiriyor, bu yüzden de bu anlaşmayı imzalayarak gelecek yıl için şimdiden hazırlanmış olduk,” şeklinde konuştu.