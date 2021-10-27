Masteel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %319,13 artışla 6,52 milyar RMB’ye çıktı

Çarşamba, 27 Ekim 2021 12:24:53 (GMT+3) | Şanghay

Anhui eyaleti merkezli, Çinli çelik üreticisi Ma’anshan Iron and Steel (Masteel), bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde, şirketin faaliyet kârı yıllık %47,4 artışla 85,82 milyar RMB (13,4 milyar $), net kârı ise yıllık %319,3 artarak 6,52 milyar RMB (1,02 milyar $) seviyelerinde yer aldı.

Yalnızca üçüncü çeyrekte, Masteel’in faaliyet kârı yıllık %39,31 artışla 28,96 milyar RMB (4,53 milyar $), net kârı ise yıllık %152,79 artışla 1,89 milyar RMB (300 milyon $) seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, söz konusu dönemde, çelik fiyatlarındaki yükselişin, net kârında kaydedilen artışa katkı sağladığını belirtti.