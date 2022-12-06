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Masteel, Heling Industrial’daki %71 hissesini satacak

Salı, 06 Aralık 2022 12:02:15 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Anhui eyaletinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Ma’anshan Iron and Steel (Masteel), aynı eyalette yer alan Heling Industrial Co., Ltd. şirketindeki %71’lik hissesini satma planı doğrultusunda Maanshan Iron and Steel Group ile hisse transferi anlaşması imzaladı.

Heling Industrial’in net varlıkları 337 milyon RMB (48,4 milyon $) değerinde ve bunun %71’i 239 milyon RMB’ye (34,3 milyon $) denk geliyor.

Masteel söz konusu şirketteki hisse satışının varlıklarını entegre etmek ve çelik sektöründeki temel faaliyetlerine odaklanmak için faydalı olacağını belirtti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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