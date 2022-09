Masteel çubuk üretim hattında bakım çalışması gerçekleştirecek

Perşembe, 29 Eylül 2022 11:02:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Anhui eyaletinde bulunan çelik üreticisi Ma’anshan Iron and Steel (Masteel), 4 Ekim tarihinde çubuk üretim hattında 8 gün sürecek bir bakım çalışması gerçekleştireceğini ve bunun çubuk üretimini günlük 4.000 mt azaltacağını açıkladı.

Öte yandan, Çin’in İç Moğolistan bölgesinde bulunan çelik üreticisi Baotou Iron and Steel Co., Ltd (Baogang) ise 18 Ekim’de 2.250 mm ebatlı sıcak haddeleme tesisinde 10 günlük bakım çalışması gerçekleştirecek ve üreticinin sıcak rulo sac üretimi günlük 13.700 mt düşüş gösterecek.

Buna ek olarak, Xinjiang eyaletinde bulunan Bayi Iron and Steel Co., Ltd (Bayi Steel) 20 Ekim itibarıyla sıcak ve soğuk haddeleme birimlerinde 30 gün sürecek bir bakım çalışması gerçekleştirecek ve bu çalışma, şirketin sıcak rulo sac üretimini günlük 7.000 mt ve soğuk rulo sac, galvanizli sac ve boyalı sac dahil soğuk haddelenmiş mamul üretimini günlük 3.000 mt aşağı çekecek.