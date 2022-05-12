Marcegaglia UK, Liberty Precision Tubes’un devralımını tamamladı

Perşembe, 12 Mayıs 2022 16:51:50 (GMT+3) | Brescia

Marcegaglia UK LTD, Liberty Precision Tubes Limited’in Oldbury tesisindeki hassas boru üretim varlıklarının devralımını tamamladı.

Devralımın tamamlanması kararı iki yıllık operasyonel değerlendirmenin ardından gelirken, varlıkların devralınmasıyla birlikte bölgedeki istihdam korunmuş oldu.

İki yıllık değerlendirme dönemi süresince Marcegaglia UK, varlıkları, şirketin hem İngiltere hem de küresel piyasalardaki varlığını artırmak amacıyla kullandı. Liberty Precision Tubes yıllık 80.000 mt kadar üretim kapasitesine sahip.