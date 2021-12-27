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Marampa Mines’ın maden ruhsatı Sierra Leone Parlamentosu tarafından onaylandı

Pazartesi, 27 Aralık 2021 14:37:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli Gerald Group’un bağlı kuruluşu Batı Afrika merkezli Marampa Mines Limited (MML), Büyük Ölçekli Madencilik Anlaşması’nın (Maden Ruhsatı Anlaşması) Sierra Leone Parlamentosu tarafından onaylandığını açıkladı.

Marampa’ya verilen maden ruhsatının başlangıç ​​süresi 25 yıl ve sonrasında 15 yılda bir yenilenebilir. MML, madencilik faaliyetlerini ülkedeki diğer sektörlerle entegre etmek ve Sierra Leone’deki yerel içerik ile tedarik zincirini en üst düzeye çıkarmak da dahil olmak üzere ekonominin büyümesini teşvik etmek için operasyonlar yürütecek.

Şirket ve hükümetin bu yılın başında imzaladığı Uzlaşma Anlaşması’ndan bu yana, Marampa Mines 700.000 mt’dan fazla demir cevheri konsantresi ihraç etti ve birinci sınıf demir cevheri ürününün üretimine, işlenmesine ve ihracatına yeniden başladı. Büyük Ölçekli Madencilik Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle, MML projeyi hızlandıracak ve önemli istihdam fırsatları yaratacak.


Etiketler: demir cevheri  Batı Afrika  hammaddeler  madencilik  |  benzer haberler »


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