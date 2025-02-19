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Malezya üç ülkeden ithal kaplamalı yassı mamullere antidamping soruşturması başlatacak

Çarşamba, 19 Şubat 2025 10:48:14 (GMT+3)   |   Şanghay

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI), yerli çelik üreticisi CSCSteel Sdn. Bhd.’nin başvurusu üzerine Çin, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal alaşımlı veya alaşımsız, galvanizli veya çinko kaplamalı yassı çelik ürünlere yönelik antidamping soruşturması başlayacağını duyurdu.

Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.49.11 00, 7210.49.14 00, 7210.49.15 00, 7210.49.16 00, 7210.49.17 00, 7210.49.18 00, 7210.49.19 00, 7210.49.91 00, 7210.49.99 00, 7212.30.11 00, 7212.30.12 00, 7212.30.13 00, 7212.30.14 00, 7212.30.19 00, 7212.30.90 00, 7225.92.20 00, 7225.92.90 00, 7225.99.90 00, 7226.99.11 00, 7226.99.19 00, 7226.99.91 00 ve 7226.99.99 00 5 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya İnşaat 

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