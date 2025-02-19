Malezya üç ülkeden ithal kaplamalı yassı mamullere antidamping soruşturması başlatacak

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI), yerli çelik üreticisi CSCSteel Sdn. Bhd.’nin başvurusu üzerine Çin, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal alaşımlı veya alaşımsız, galvanizli veya çinko kaplamalı yassı çelik ürünlere yönelik antidamping soruşturması başlayacağını duyurdu.
Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.49.11 00, 7210.49.14 00, 7210.49.15 00, 7210.49.16 00, 7210.49.17 00, 7210.49.18 00, 7210.49.19 00, 7210.49.91 00, 7210.49.99 00, 7212.30.11 00, 7212.30.12 00, 7212.30.13 00, 7212.30.14 00, 7212.30.19 00, 7212.30.90 00, 7225.92.20 00, 7225.92.90 00, 7225.99.90 00, 7226.99.11 00, 7226.99.19 00, 7226.99.91 00 ve 7226.99.99 00 5 kodları altında yer alıyor.