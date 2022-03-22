Maersk Rusya’daki operasyonlarını durdurdu, tüm varlıklarını satmayı planlıyor

Salı, 22 Mart 2022 17:28:18 (GMT+3) | İstanbul

Danimarkalı nakliye devi Maersk Mart ayının başında Rusya’ya gerçekleştirdiği nakliyatları geçici olarak askıya almasının ardından Moskova’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya’dan tamamen ayrılmaya ve Rus varlıklarını satmaya karar verdi. Maersk’in ayrılmasıyla konteyner sevkiyatları ciddi şekilde etkilenecek.

Buna göre 21 Mart tarihinde Maersk Rusya’ya verilen ve Rusya’dan alınan tüm hizmetlere (deniz, hava ve kara taşımacılığı) yönelik yeni siparişlerini durdurdu. Resmi açıklamaya göre şirket Rusya’daki tüm konteynerlerini Nisan ayının sonuna kadar geri alacak.

Rusya’daki her üç konteynerden biri Maersk’e ait. Maersk Rusya’da altı ve Finlandiya’da iki terminal işleten Rus liman işletmecisi Global Ports’un %31 hissesine sahip. Şirketin ayrıca 786 gemilik bir filo ile dünya çapında 70’den fazla konteyner terminali var. İsviçre merkezli Mediterranean Shipping Company, Fransa merkezli CMA CGM, Almanya merkezli Hapag-Lloyd Japonya merkezli Ocean Network Express ve Tayvan merkezli Yang Ming dahil olmak üzere diğer nakliye şirketleri de Rusya’dan ayrılmaya karar verdi. Ayrıca daha küçük terminaller kullanan bir dizi başka operatör de ülkeden ayrıldı.