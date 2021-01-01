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Luo Tiejun: Çin’in hurda ithalatında tercihli vergi uygulamasına yönelik çalışma yapması gerekiyor

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, ülkenin ham çelik üretimi yıllık %2,6 düşüşle 950 milyon mt seviyesinde yer aldı. CISA, ham ...

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