﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Luo Tiejun: Çin’in demir cevheri üretimi 2021-2025 yılları arasında 100 milyon mt artacak

Pazartesi, 06 Eylül 2021 14:42:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği tarafından düzenlenen bir toplantıda, Çin’in, demir cevheri üretimini 2021-2025 yılları arasında 100 milyon mt artırmayı hedeflediğini belirtti.

Ülkede ithal demir cevheri fiyatları, çelik sektöründe uygulanan üretim kısıtlamaları nedeniyle düşüş gösterirken, Çinli madencilerin, yeni inşa edilen madenler için ruhsat almasının oldukça zorlaştığı söylendi.

Ayrıca, Luo, Çin’in, yurt dışındaki demir cevheri kaynaklarını geliştirmeye yönelik çabalarını artıracağını, çelik sektörünün yüksek kaliteli gelişimini sağlamak amacıyla daha adil ve daha şeffaf bir fiyatlandırma sistemi oluşturmak için çalışmalar yürüteceğini bildirdi.


Etiketler: Çin  demir cevheri  Uzak Doğu  hammaddeler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

07 Eyl

Çin’in demir cevheri ithalatı Ağustos ayında %10,15 arttı
26 Ağu

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,57 arttı
20 Ağu

Çin’in demir cevheri üretimi piyasanın zayıflaması nedeniyle Temmuz ayında aylık %9 düştü
18 Ağu

Çin limanlarında demir cevheri stoku yatay seyretti
11 Ağu

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,47 düştü