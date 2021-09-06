Luo Tiejun: Çin’in demir cevheri üretimi 2021-2025 yılları arasında 100 milyon mt artacak

Pazartesi, 06 Eylül 2021 14:42:14 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği tarafından düzenlenen bir toplantıda, Çin’in, demir cevheri üretimini 2021-2025 yılları arasında 100 milyon mt artırmayı hedeflediğini belirtti.

Ülkede ithal demir cevheri fiyatları, çelik sektöründe uygulanan üretim kısıtlamaları nedeniyle düşüş gösterirken, Çinli madencilerin, yeni inşa edilen madenler için ruhsat almasının oldukça zorlaştığı söylendi.

Ayrıca, Luo, Çin’in, yurt dışındaki demir cevheri kaynaklarını geliştirmeye yönelik çabalarını artıracağını, çelik sektörünün yüksek kaliteli gelişimini sağlamak amacıyla daha adil ve daha şeffaf bir fiyatlandırma sistemi oluşturmak için çalışmalar yürüteceğini bildirdi.