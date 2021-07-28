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Londra Temyiz Mahkemesi Samarco davasını yeniden açtı

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 10:05:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

2015 yılında meydana gelen ve ölümlerle sonuçlanan Samarco baraj felaketi nedeniyle 200.000 davacının BHP Billiton’a açtığı 7 milyar $’lık davanın Londra Temyiz Mahkemesi’nce yeniden açıldığı duyuruldu. Temyiz Mahkemesi yargıçlarından biri, bu yılın Mart ayının başında davayı reddetmişti.

Üç yargıç ise önceki kararı bozarak davanın temyize götürülmesine olanak tanıdı. BHP Billiton’a açılan davanın 5 milyar £ (7 milyar $) olduğu söyleniyor.

2015 yılının Kasım ayında çöken Mariana demir cevheri barajı 19 kişinin ölümüne neden olmuş, BHP Billiton ile Vale’nin ortak girişimi olan pelet üreticisi Samarco’nun faaliyetleri tamamen durdurulmuştu.

Yeniden açılan davada, 200.000 davacı arasında felaket nedeniyle zarara uğrayan kişilerin, belediyelerin, yerli toplulukların ve Katolik Kilisesi’nin yer aldığı bildirildi.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  BHP  |  benzer haberler »


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