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Liuzhou Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %85,64 arttı

Perşembe, 28 Ekim 2021 10:15:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Guangxi eyaleti merkezli, Çinli çelik üreticisi Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd’nin faaliyet kârı, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, yıllık %75,1 artışla 65,11 milyar RMB (10,2 milyar $) olurken, net kârı ise yıllık %85,64 artarak 2,30 milyar RMB (360 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yalnızca üçüncü çeyrekte, şirketin faaliyet kârı yıllık %73,33 artarak 24,57 milyar RMB (3,8 milyar $), net kârı ise yıllık %9,62 düşüşle 416 milyon RMB (65,1 milyon $) seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Liuzhou Steel’in çelik levha, küçük profil ve çelik şerit üretimi sırasıyla 1,03 milyon mt, 5,98 milyon mt ve 1,86 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Küçük profil üretimi yıllık %5,74 düşerken, çelik şerit üretimi yıllık %9,23 arttı.


Etiketler: Uzak Doğu  levha  çelik üretimi  mali sonuçlar  yassı ürünler  uzun ürünler  profil  Çin  |  benzer haberler »


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