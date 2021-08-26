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Liuzhou Steel’in net kârı ilk yarıda %141,77 arttı

Perşembe, 26 Ağustos 2021 11:51:30 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Guangxi eyaleti merkezli, Çinli çelik üreticisi Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde, şirketin faaliyet kârı yıllık %76,25 artışla 40,54 milyar RMB (6,3 milyar $) olurken, net kârı yıllık %141,77 artarak 1,89 milyar RMB (290 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde, ülke ekonomisinde görülen toparlanmanın çelik fiyatlarını artırdığı ve Liuzhou Steel’in net kârına katkı sağladığı bildirildi.

Şirketin üretim kapasitesi, yıllık 23 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: mali sonuçlar  çelik üretimi  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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