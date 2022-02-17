﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Linde India ESL Limited’e ait tesiste gaz üretim tesisi inşa edecek

Perşembe, 17 Şubat 2022 10:07:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Vedanta Group’a ait ESL Steel Limited çelik üretim tesisine günlük 800 mt oksijen ve günlük 900 mt nitrojen tedarik etmesi amacıyla Linde India Limited ile 15 yıllık anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Linde India, şirketin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ESL Limited’in Bokaro tesisine yerinde hava ayrıştırma ünitesi inşa edecek.

Üretim kapasitesi yıllık 1,5 milyon mt seviyesinde yer alan ESL, 529 milyon $ yatırımla birlikte üretim kapasitesini yıllık 3 milyon mt’a çıkaracağını ve sonrasında 1,3 milyar $ yatırımla 5 milyon mt’a çıkaracak bir plan hazırlığı içerisinde olduğunu bildirdi.


Etiketler: çelik üretimi  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

15 Şub

Hindistan hükümetine bağlı üreticiler yeni teknolojilerle karbon salımlarını düşürdü
08 Şub

Hint JSL’nin net kârı üçüncü çeyrekte %300 arttı
07 Şub

Tata Steel’in konsolide net kârı üçüncü çeyrekte %159 arttı
02 Şub

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Ocak ayında %18,13 arttı
25 Oca

Hindistan Kömür Bakanlığı çelik üreticileriyle uzun vadeli tedarik sözleşmesi imzalaması için CIL’i görevlendirdi