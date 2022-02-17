Linde India ESL Limited’e ait tesiste gaz üretim tesisi inşa edecek

Perşembe, 17 Şubat 2022 10:07:44 (GMT+3) | Kalküta

Vedanta Group’a ait ESL Steel Limited çelik üretim tesisine günlük 800 mt oksijen ve günlük 900 mt nitrojen tedarik etmesi amacıyla Linde India Limited ile 15 yıllık anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Linde India, şirketin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ESL Limited’in Bokaro tesisine yerinde hava ayrıştırma ünitesi inşa edecek.

Üretim kapasitesi yıllık 1,5 milyon mt seviyesinde yer alan ESL, 529 milyon $ yatırımla birlikte üretim kapasitesini yıllık 3 milyon mt’a çıkaracağını ve sonrasında 1,3 milyar $ yatırımla 5 milyon mt’a çıkaracak bir plan hazırlığı içerisinde olduğunu bildirdi.