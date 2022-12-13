Liberty Steel USA borcunu yeniden finanse etti, Georgetown filmaşin tesisini tekrar devreye alacak

Salı, 13 Aralık 2022 11:47:07 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel, bağlı kuruluşu Liberty Steel USA’in 2023 yılının Ocak ayında vadesi sona ermeden mevcut kredisini yeniden finanse etmek için Elipse Business Capital’den 40 milyon $ vadeli kredi aldığını açıkladı.

Yeni krediye ek olarak Liberty Steel USA, Eclipse Business Capital ile varlık bazlı fonlamasını 125 milyon $’dan 150 milyon $’a yükselterek ek nakit akışı sağladı. Bunun da Georgetown filmaşin tesisinin yeniden devreye alınması dahil olmak üzere şirketin bu yılki performansını güçlendirebileceği düşünülüyor.

Yeniden finansman ve ek nakit akışı şirketin tesislerine tekrar yatırım yapmasını ve üretkenliğini sürdürmesini sağlayacak.