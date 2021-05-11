Liberty Steel UK, 200 milyon £ kredi alabilir

Salı, 11 Mayıs 2021 15:07:40 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu olan İngiltere merkezli Liberty Steel, ABD merkezli White Oak Global Advisers’tan 200 milyon £ kredi almak için anlaşmak üzere.

Durum tespit sürecinde olan kredinin çelik işletmelerinin üretimini artırmasına yaratacak işletme sermayesini sağlaması planlanıyor. Kredi, GFG Alliance’ın sahibi Sanjeev Gupta’nın İngiltere merkezli finansal hizmetler şirketi Greensill Capital’in iflasının ardından İngiltere’deki operasyonları için aradığı can simidi olabilir. Fakat, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, kredi şirketin borcunu finanse etmesi için kullanılmayacak.

İngiltere hükümeti şirketin 170 milyon £’luk mali destek çağrısını reddetmişti, bu nedenle şirket yeni finansman kaynakları arıyordu.