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Liberty Steel başlıca Avrupa operasyonları için yönetici atadı

Salı, 02 Şubat 2021 16:52:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group, Renaud Moretti’nin Liberty Downstream Synergies’in CEO’su, Colin McGibbon’un ise Liberty France’in CEO’su olarak atandığını açıkladı.

Şirkete göre Renaud Moretti, İtalya’da bulunan Liberty Magona tesisi ve Liberty Liège-Dudelange’ın Belçika ve Lüksemburg’daki üç tesisi de dahil olmak üzere şirketin Avrupa’daki son kullanıcı çelik tesislerinin genel yönetiminden sorumlu olacak. En son NLMK’nın Avrupa Şerit biriminde CEO olarak görev alan Renaud Moretti, bu yılın Nisan ayında Liberty’ye katılacak.

Öte yandan, Colin McGibbon, şirketin Fransa’da bulunan Greensteel işletmeleri Liberty Ascoval ve Liberty Rail Hayange’ın genel yönetiminden sorumlu olacak. En son Yeni Kaledonya’daki SLN Nickel Company’nin CEO’su olarak görev yapan Colin, 1 Şubat 2021 tarihinde Liberty’ye katıldı.

Liberty Steel Group’un İcra Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, “Avrupa’da bulunan çelik işletmelerini operasyonel açıdan iyileştirme ve ticari yönden büyütme konusundaki uzmanlıklarını beraberinde getiriyorlar, bu da kıtadaki işletmelerimizin daha başarılı olmasına yardımcı olacak. Renaud ve Colin’in başka yerlerde elde ettikleri dönüşebilir sonuçlara ulaşmak konusunda ekiplerimize yardımcı olmalarını dört gözle bekliyorum,” dedi.


Etiketler: Liberty Steel  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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