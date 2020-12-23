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Liberty Magona malzeme sıkıntısı nedeniyle üretimi durdurdu

Çarşamba, 23 Aralık 2020 17:55:32 (GMT+3)   |   Brescia
       

Kaynaklara göre, İtalya, Piombino merkezli Liberty Magona, galvanizli ve kaplamalı çelik üretmek için kullanılan hammadde temininde yaşanan zorluklar nedeniyle üretimini 20 Aralık’ta durdurmak zorunda kaldı.

Mevcut anlaşmalara göre, ArcelorMittal’in Fransa’da bulunan tesisi Fos-sur-Mer, Piombino tesisine beş yıl boyunca sıcak sac tedarik etmeye devam edecekken, Liberty, ikinci aşamada ArcelorMittal’in Romanya’da bulunan tesislerinden gelen ürünleri kullanabilecekti. Ancak, Fos-sur-Mer tesisi, Avrupa’daki güçlü talep artışı nedeniyle hammadde tedarikinde sıkıntılar yaşıyor. Liberty Magona’nın başka kaynaklardan malzeme tedariki gibi bir opsiyonu bulunuyor, ancak şu anda tüm Avrupa’da ciddi bir malzeme sıkıntısı var. Yerel kaynaklar, şirketin önümüzdeki dönemde teslim edilecek malzeme için sözleşme imzaladığını, bunun da 2021 yılının ilk yarısında üretim yapmasına olanak sağladığını belirtti.

Liberty Magona, yıllık 700.000 mt galvanizli ve kaplamalı çelik üretim kapasitesine ve yaklaşık 500 çalışana sahip. Çalışanlar, Ocak ayının ilk on günü geçici olarak işten çıkarılacaklar.


Etiketler: üretim  kaplamalı  Avrupa Birliği  İtalya  yassı ürünler  galvanizli  |  benzer haberler »


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