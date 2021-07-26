Liberty Magona, Galati’nin tedariki sayesinde faaliyetlerine yeniden başlayacak

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 16:54:04 (GMT+3) | Brescia

İtalya’ya bağlı Piombino’da yer alan Liberty Magona tesisinin faaliyetleri, önceden açıklanan Ağustos ayı yerine bu haftanın ortasında yeniden başlayacak.

SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre, tesisin asitleme, haddeleme, galvanizleme ve boyama hatlarında faaliyetler 28 Temmuz’dan itibaren sırasıyla yeniden başlatılacak. Bir buçuk aylık geçici işten çıkarmaların ardından, 500’den fazla çalışanın işe dönmesi bekleniyor.

Liberty Magona, Romanya merkezli Liberty Galati’nin tedarik ettiği 10.000 mt sıcak sac sayesinde faaliyetlerine başlayacak olsa da sinerji yaratılması belirli bir süre alabilir. Ayrıca, ArcelorMittal’in de Liberty Liège-Dudelange’ye ait borcun ödenmesi koşuluyla Liberty Magona’ya 10.000 mt hammadde sevkiyatı yapacağı öğrenildi. Yine de Magona’nın kısa vadede faaliyetlerini yeniden durdurmak zorunda kalabileceği düşünülüyor.

SteelOrbis’in Haziran ayının sonunda da bildirdiği üzere, Liberty Galati gelecekte, Liberty Liège-Dudelange ve Liberty Magona’nın son kullanıcı faaliyetlerine yönelik ana sıcak sac tedarikçisi olacak ve her iki şirkete de güvenilir ve sürdürülebilir hammadde tedariki garanti edecek.

Geçtiğimiz aylarda, Liberty’nin mali sorunları, ArcelorMittal’den hammadde alımı yapamayacak olan Piombino tesisinde üretim kesintilerinin yaşanmasına yol açmıştı.

Liberty Magona’nın yıllık 800.000 mt galvanizli ve boyalı sac üretim kapasitesi bulunsa da son yıllarda üretim hacmi, 300.000-400.000 mt azalmıştı.