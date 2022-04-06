Liberty Liège’nin yeniden yapılanma süreci yüksek enerji fiyatları nedeniyle daha karmaşık hale geldi

Çarşamba, 06 Nisan 2022 14:40:05 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli Liberty Steel’in yetkilisine göre, şirketin Belçika merkezli bağlı kuruluşu Liberty Liège’nin yeniden yapılanma süreci, son birkaç ayda enerji ile karbon fiyatlarında kaydedilen büyük artış ve son jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan tedarik sıkıntısı nedeniyle çok daha karmaşık hale geldi. Yetkili, buna rağmen Liberty Liège’in işletmenin sürdürülebilir geleceğini destekleyecek yeni iş planında ilerleme kaydettiğini ve birimin geleceğini güvence altına almak için gereken yatırımı yapmaya kararlı olduğunu belirtti.

Liberty Liège tesisin geleceğini garanti altına almak için sunulan iş planına ilişkin mahkeme kararını bekliyor. Kararın 13 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor.

Yetkili, “Liberty Liège paydaşlarını mahkemeye sunulan ve üretimde olası kesintileri önleyecek iş planını desteklemeye çağırıyor,” dedi.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Şubat ayında Liberty Liège Belçika’da bulunan Tilleur tesisindeki paketleme hattını üç ay süren bakım çalışmalarının ardından yeniden devreye almıştı.