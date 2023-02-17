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Liberty Galati 5 No’lu yüksek fırınını önümüzdeki ay yeniden devreye alacak

Cuma, 17 Şubat 2023 15:28:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Romanya merkezli çelik üreticisi Liberty Galati, bakım ve iyileştirme çalışmaları dolayısıyla geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana kapalı tuttuğu 5 No’lu yüksek fırınını önümüzdeki ayın ikinci yarısında yeniden devreye alacağını duyurdu. Söz konusu yüksek fırının üretim kapasitesi yıllık 2 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Kaynaklar, üreticinin Nisan ayı üretimli yassı mamul için sipariş almaya başladığını söyledi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bakım çalışmaları dışında üretime ara verilmesinin sebeplerinden biri de olumsuz piyasa koşulları olurken, iç ve küresel yassı mamul piyasalarının hafifçe toparlanması karşısında söz konusu yüksek fırının yeniden devreye alınması kararlaştırıldı.

Liberty Galati tarafından yapılan açıklamada, “İç piyasanın toparlandığı söylenebilir. Bakım çalışmaları da tamamlandığı için yüksek fırınımızı yeniden devreye almaya karar verdik,” ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: Romanya Avrupa Birliği 

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