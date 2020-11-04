Leggett & Platt üçüncü çeyrekte kâr artışı açıkladı

Çarşamba, 04 Kasım 2020 10:45:49 (GMT+3) | San Diego

ABD’li tel imalatçısı Leggett & Platt, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına kazancının (EPS), geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 0,03$ artışla 0,77$ olduğunu açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirketin düzenlenmiş EPS’si, çoğunlukla faiz ve vergi öncesi yüksek kârı sayesinde, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 0,04$ artışla 0,80$ seviyesinde kaydedilerek çeyreklik bazda rekor kırdı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin faiz ve vergi öncesi kârı (FVÖK), geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla 3 milyon $ veya %2 artışla 147 milyon $ olurken, düzenlenmiş FVÖK’ü ise 5 milyon $ veya %3 artışla 153 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Şirketin söz konusu çeyrekteki satışları ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 düşerek 1,21 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Şirket yaptığı açıklamada, son kullanıcı konut sektöründeki güçlü talep, havacılık ve iş eşyalarındaki zayıf talep tarafından bastırıldığı için satış hacminin %3 düştüğünü belirtti. Buna ek olarak, satış fiyatlarında hammadde fiyatlarındaki düşüşe bağlı gözlenen gerileme, döviz kurundaki artışla dengelendi.

Şirketin Başkanı ve CEO’su Karl Glassman yaptığı açıklamada, “İkinci çeyrekteki keskin düşüşlerin ardından, üçüncü çeyrek satışlarında yıllık bazda artış kaydettik. Söz konusu artışların yaşandığı sektörler, müşterilerin ev ürünleri alımlarından faydalanmaya devam etti. Otomobil satışları geçen yıla kıyasla ancak benzer seviyedeydi. Havacılık ve iş eşyaları sektörlerindeki zorluklar, talebin zayıf kalmayı sürdürmesi beklendiği için devam edecek. Yatak satışları, üçüncü çeyrekteki Covid-19 ile alakalı olağan dışı tedarik zinciri ile işçi kısıtlaması ve hükümetin tesis faaliyetlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle olumsuz etkilendi. Yatak piyasasındaki artan talebi daha iyi karşılayabilmek adına, bir yandan üretimimizi artırmak için özenle çalışırken, diğer yandan dokusuz kumaş ve kimyasal ürünlerin tedariki ile ilgili sorunlar ve işçi eksikliği ile alakalı zorluklarla başa çıkmaya çalışıyoruz,” şeklinde konuştu.