Latin Amerika’nın çelik tüketimi ve ihracatı Aralık’ta arttı

Cuma, 12 Mart 2021 11:06:39 (GMT+3) | İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero’ya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Latin Amerika’nın çelik tüketimi aylık %10 ve yıllık %16 artışla 58,9 milyon mt olarak, 2017 yılı Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyede yer aldı. Latin Amerika, küresel daralmanın 2008-09 mali krizinden bu yana kaydedilenden çok daha yüksek olduğu zorlu ekonomik koşullarda toparlanmaya çalışıyor. 2020 yılında Latin Amerika’nın çelik tüketimi, sıkı karantina önlemlerinin uygulandığı aylarda endüstriyel faaliyetlerde görülen daralmaya bağlı olarak 2019 yılına göre %9,6 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Latin Amerika’nın çelik tüketiminde ithalatın payı, güçlü talep nedeniyle %35 seviyesinde yer alarak son beş ayda kaydedilene kıyasla arttı. 2020 yılında ithalatın çelik tüketimindeki payı %33 olarak önceki yıllarda kaydedilen %35-37 aralığının altına düştü.

Söz konusu ayda Latin Amerika’nın çelik ihracatı bir önceki aya göre %23,6 arttı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Latin Amerika’nın çelik ihracatı %19,8 düşmüştü. Aralık ayındaki ticaret dengesi, Meksika’nın çelik ithalatındaki artış nedeniyle yılın en büyük açığını kaydetti.

Bu yılın Ocak ayında, Latin Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık %8,7 artarak yükseliş eğimi göstermeye devam etti. Alacero’ya göre, küresel çelik kapasitesi fazlası, büyüyen yerel çelik tüketimi için bir risk olmaya devam ediyor.