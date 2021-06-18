Latin Amerika’nın çelik tüketimi Ocak-Mart döneminde arttı, talep toparlanmaya devam ediyor

Cuma, 18 Haziran 2021 10:59:39 (GMT+3) | İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero’ya göre, Latin Amerika’nın çelik tüketimi, Meksika, Brezilya ve Arjantin gibi başlıca ülkelerin inşaat ve imalat sektörlerinde görülen birbirinden farklı ekonomik performanslar sonucu art arda üçüncü çeyrekte büyüdü. Bu yılın Mart ayında Latin Amerika’nın çelik tüketimi yıllık %27 ve 2019 yılının aynı ayına kıyasla %17,4 artışla 6,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yıl Ocak-Mart döneminde ise, Latin Amerika’nın çelik tüketimi yıllık %17 ve 2019 yılının aynı çeyreğine kıyasla %5,5 artışla 18,4 milyon mt oldu.

İlk çeyrekte Latin Amerika ülkelerinin çelik ithalatındaki büyüme, bir önceki çeyreğe göre 3,4 puan daha fazlaydı. Söz konusu dönemde, ülkelerin çelik ithalatı, 2020 yılının ilk üç ayına göre %15 ve 2019 yılının ilk çeyreğine göre %9 artışla 6,4 milyon mt oldu. Mart ayında ithalatın %52’si Çin’den yapıldı, Ocak ayında bu oran %30 ve Şubat ayında ise %33 seviyesinde yer alıyordu. Bu yılın ilk çeyreğinde Latin Amerika ülkelerinin çelik ihracatı, yıllık %17 ve 2019 yılının aynı dönemine göre %23,6 düşüşle 1,8 milyon mt oldu. Bu da yılın ilk çeyreğindeki ticaret açığının 2020 yılına göre %36 artmasına neden oldu.

Mart ayında Latin Amerika’nın haddelenmiş çelik üretimi Şubat ayına göre %13 arttı. Bu yılın ilk çeyreğinde, haddelenmiş çelik üretimi ve talebi, 2020 yılının ilk çeyreğine göre %17 artarak pandemi öncesi seviyelere geri döndü. Nisan ayında, Latin Amerika’nın ham çelik üretimi Mart ayına göre %2 artış gösterdi.

Alacero Genel Müdürü Alejandro Wagner, “Talep toparlanmaya devam ediyor. Bu veriler, ülke ve sektör bazında eşit olmasa da teşvik edici. Ayrıca, üretimin yerini alan ve bölge dışından yapılan ithalata da dikkat etmeye devam etmeliyiz. Mart ayında ithalat, yarısı Çin’den olmak üzere 2020 yılının aynı ayına göre %27 arttı. Çelik sektörünün ve değer zincirinin toparlanması, pandemiden ekonomik olarak çok etkilenen bir bölge olan Latin Amerika için çok önemli. Bu toparlanmanın zaman içinde sürdürülebilmesi için yerli ve yabancı özel yatırımları destekleyen, ekonomik toparlanmayı teşvik eden, vergi yükünün azalmasını ve verimliliğin artmasını sağlayan kamu politikalarına ihtiyaç var,” dedi.