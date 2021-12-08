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Latin Amerika’nın bölge dışı çelik ihracatı Ağustos ayında arttı, tüketimin önümüzdeki aylarda yüksek seyretmesi bekleniyor

Çarşamba, 08 Aralık 2021 11:15:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero, Latin Amerika’nın Ağustos ile Eylül aylarındaki çelik üretimi ve Temmuz ile Ağustos aylarındaki çelik tüketimine ilişkin rakamlar göz önüne alındığında, önümüzdeki aylarda Latin Amerika’nın çelik tüketiminin yüksek seyretmesini, aynı zamanda üretimin ve bölge içi satışların da iyi gitmesini beklediklerini belirtti.

Açıklamaya göre, Temmuz ayında bölge içi ithalatın toplam ithalat içindeki payı %8,4’e ulaşırken, Ağustos ayında bölge içi ithalat %8,6’ya yükseldi. Temmuz ayında yurt dışına satılan toplamın içindeki payı %64,6 olan bölge dışı ihracatın payı Ağustos ayında %66,1’e yükseldi.

Buna ek olarak, Ağustos ayında bölgesel tüketim bir önceki aya göre %1,6 artarken, yılın Ocak-Ağustos döneminde ise bölgesel tüketim %38,7 artış gösterdi. Öte yandan, Temmuz ayında ticaret açığı bir önceki aya göre %0,4 oranında hafif bir artış göstermişken, Ağustos ayında %0,2 azaldı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ticaret açığı, 2020 yılının ilk sekiz ayına göre %77,2 arttı.

Latin Amerika’nın üretimine gelince, bu yılın Ağustos ayında bölgenin ham çelik ve haddelenmiş çelik üretimi Temmuz ayına göre sırasıyla %2,3 ve %3,3 arttı. Ancak Eylül ayında bölgenin çelik üretimi, yüksek üretim seviyelerini korusa da aylık bazda düşüş gösterdi.


Etiketler: Güney Amerika  tüketim  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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