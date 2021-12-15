Küresel paslanmaz çelik üretimi yılın Ocak-Eylül döneminde %16,9 arttı

Çarşamba, 15 Aralık 2021 10:22:08 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %3,8 düşerek 13,95 milyon mt oldu. Bu yılın ilk dokuz ayında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %16,9 artışla 42,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %8,8, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %25,6, ABD’de yıllık %16,1 ve Avrupa bölgesinde %17,9 artış kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):