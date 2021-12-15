Küresel paslanmaz çelik üretimi yılın Ocak-Eylül döneminde %16,9 arttı

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %3,8 düşerek 13,95 milyon mt oldu. Bu yılın ilk dokuz ayında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %16,9 artışla 42,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.
ISSF verilerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %8,8, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %25,6, ABD’de yıllık %16,1 ve Avrupa bölgesinde %17,9 artış kaydetti.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):
|
Bölge
|
|
|
|
Yıllık değişim
|
2021
3. Çeyrek
|
2021
2. Çeyrek
|
(%)
|
2021
Ocak-Eylül
|
2020
Ocak-Eylül
|
(%)
|
Avrupa
|
1.586
|
1.919
|
-17,3
|
5.413
|
4.590
|
17,9
|
ABD
|
552
|
654
|
-15,6
|
1.830
|
1.575
|
16,1
|
Çin
|
7.588
|
8.045
|
-5,6
|
23.831
|
21.904
|
8,8
|
Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|
2.044
|
1.845
|
10,7
|
5.769
|
4.593
|
25,6
|
Diğerleri
|
2.184
|
2.052
|
6,4
|
6.137
|
4.092
|
50
|
TOPLAM
|
13.954
|
14.514
|
-3,8
|
42.980
|
36.754
|
16,9