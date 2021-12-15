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Küresel paslanmaz çelik üretimi yılın Ocak-Eylül döneminde %16,9 arttı

Çarşamba, 15 Aralık 2021 10:22:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %3,8 düşerek 13,95 milyon mt oldu. Bu yılın ilk dokuz ayında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %16,9 artışla 42,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %8,8, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %25,6, ABD’de yıllık %16,1 ve Avrupa bölgesinde %17,9 artış kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):

Bölge

 


Çeyreklik değişim

 

Yıllık değişim

2021

3. Çeyrek

2021

2. Çeyrek

(%)

2021

Ocak-Eylül

2020

Ocak-Eylül

(%)

Avrupa

1.586

1.919

-17,3

5.413

4.590

17,9

ABD

552

654

-15,6

1.830

1.575

16,1

Çin

7.588

8.045

-5,6

23.831

21.904

8,8

Asya (Çin ve Güney Kore hariç)

2.044

1.845

10,7

5.769

4.593

25,6

Diğerleri

2.184

2.052

6,4

6.137

4.092

50

TOPLAM

13.954

14.514

-3,8

42.980

36.754

16,9

Etiketler: çelik üretimi  Avrupa  paslanmaz  paslanmaz  |  benzer haberler »


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