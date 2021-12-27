Kumba Iron Ore Kolomela madeninde demir cevheri çıkarmak için sözleşme imzaladı

Pazartesi, 27 Aralık 2021 12:46:38 (GMT+3) | İstanbul

Anglo American’ın Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore, Northern Cape’de bulunan Kolomela madeninde demir cevheri çıkarmak için toplum temelli ortak girişimle 1,6 milyar ZAR (103,14 milyon $) değerinde madencilik sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

İlk yılda 5-10 milyon mt demir cevheri üretme hedefi olan ortak girişim, 2022 yılının ilk çeyreğinde Kolomela’nın Kapstevel South projesinde madencilik faaliyetlerine başlayacak.

Ortak girişim, toplum temelli dört şirketten oluşuyor, AND310 Mining Services %60 ile çoğunluk hissedarıyken, Andisa Holdings ve Peontle Investment Ltd’nin her biri %15, Matshla Ltd %10 hisseye sahip.