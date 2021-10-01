Krakatau Steel’in yüksek fırını 2022’nin üçüncü çeyreğinde faaliyete geçecek

Cuma, 01 Ekim 2021 15:17:24 (GMT+3) | İstanbul

Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Krakatau Steel, yeni yüksek fırınının 2022 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesini beklediğini belirtti.

Şirket, 2008 yılında yüksek fırın projesine başladığını ve 2012 yılında inşaat sürecine girdiğini belirtti. Mevcut yönetim, daha önce askıya alınan tesislerin verimli hale gelmesi için bir çözüm buldu. Şirket yöneticisi Silmy Karim, “Şu anda iki potansiyel stratejik ortağımız var ve bir aday Krakatau Steel ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Bir ortak daha, yüksek fırında birlikte çalışmak için bir ilgi mektubu gönderdi,” dedi.

Yüksek fırının işletilmesi, yerli hammadde olan demir tozunu en üst düzeye çıkaran teknolojiyi kullanacak. Demir tozu kullanımı üretim maliyetlerinden tasarruf sağlayacak ve yurt dışından yapılan hammadde yani demir cevheri ithalatını azaltacak.

Basında çıkan haberlere göre, şirket, yüksek fırın projesinin 850 milyon $’lık maliyeti de dahil olmak üzere 31 trilyon IDR (2,17 milyar $) borç bildirdi.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, PT Krakatau Steel yerel pazar payını artırmak ve ülkenin ithalata olan bağlılığını azaltmak için yeni sıcak şerit tesisini devreye aldı.